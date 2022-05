Dr. Ronald Weikl über seinen Prozess: „Sie wollen micht mundtot machen“

Der Gynäkologe Dr. Ronald Weikl – stellvertretender Vorsitzender der Gesellschaft der Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie e.V. ist eine prominente Stimme gegen das Corona-Regime. Dass er Maskenbefreiungen ausstellte, wurde ihm nun zum Verhängnis. In einem Prozess vor dem Amtsgericht Passau, der in gewisser Weise an ein Inquisitionsverfahren erinnerte, wurde er gestern zu 20 Monaten Haft auf Bewährung und einem teilweisen Berufsverbot verurteilt. Im Gespräch mit Bernhard Riegler schilderte er den Verlauf des Verfahrens. Für Weikl wirkte der Staatsanwalt auffällig übermotiviert.

5 4 Bewertungen Artikel Bewertung