Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat den Ausbruch der Affenpocken zu einem internationalen Gesundheitsnotfall (Public Health Emergency of International Concern, PHEIC) erklärt und damit eine breite Diskussion über die Unabhängigkeit, Objektivität und Weisheit der WHO bei der Bewältigung globaler Infektionskrankheiten ausgelöst. Die Erklärung wurde einseitig von WHO-Direktor Tedros Adhanom Ghebreyesus abgegeben, der damit in direktem Widerspruch zu den Empfehlungen des unabhängigen Prüfungsausschusses stand. Tedros gab die Erklärung ab, obwohl die Mitglieder des WHO-Notfallkomitees für den Affenpockenausbruch keinen Konsens gefunden hatten, und setzte sich damit über seine eigene Prüfungskommission hinweg, die mit 9 gegen und 6 für die Ausrufung des PHEIC gestimmt hatte.

Die WHO definiert einen PHEIC als ein außergewöhnliches Ereignis, das eine Gefahr für die öffentliche Gesundheit anderer Staaten durch die internationale Ausbreitung von Krankheiten darstellt und möglicherweise eine koordinierte internationale Reaktion erfordert“.

Die WHO erklärt weiter, dass diese Definition eine ernste, plötzliche, ungewöhnliche oder unerwartete Situation impliziert, die Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit über die Grenzen des betroffenen Landes hinaus hat und möglicherweise sofortige internationale Maßnahmen erfordert.

Politikstube: Wie Welt.de berichtet, nannte Tedros die Zahl von mehr als 16.000 bestätigten Fällen in mehr als 60 Ländern, von denen viele vorher praktisch keine Affenpocken-Fälle kannten. In Deutschland meldete das Robert Koch-Institut am Freitag knapp 2300 Fälle.

Das scheint wohl die Vorbereitung für die neue Sau durchs Dorf treiben? Da werden viele Menschen denken – mich laust der Affe, und sich fragen: Wie kann man dem Affentheater entkommen?

