Dr. Mike Yeadon: Warum ich nicht glaube, dass es jemals einen Covid-Virus gab

Dr. Mike Yeadon: Ich bin zunehmend frustriert über die Art und Weise, wie die Debatte über den Ursprung des angeblich neuartigen Virus SARS-CoV-2 geführt wird, und ich glaube nicht mehr daran, dass es jemals im Umlauf war und massenhaft Krankheiten und Todesfälle verursacht hat. Besorgniserregend ist, dass fast niemand diese Möglichkeit in Betracht zieht, obwohl die Molekularbiologie die einfachste Disziplin ist, in der man betrügen kann. Das liegt daran, dass es ohne Computer nicht geht, und die Sequenzierung erfordert komplexe Algorithmen und – notwendige – Annahmen. Wenn man die Algorithmen und Annahmen verändert, kann man die Schlussfolgerungen erheblich verfälschen.

Dies wirft die Frage auf, warum der Medienrummel um Fauci, Wuhan und einen möglichen Laborausbruch so groß ist. Schließlich haben die „Täter“ eine große Kontrolle über die Medien. Einen unabhängigen Journalismus gibt es derzeit nicht. Es ist nicht so, dass sie das Establishment in Verlegenheit bringen müssen. Ich unterstelle den Lesern, dass sie sich dafür entschieden haben, dies zu tun.

Wen meine ich also mit ’sie‘ und ‚die Täter‘? Es gibt eine Reihe von Kandidaten, die um diese Position konkurrieren, mit ihren Komplizen aus der Pharmaindustrie, von denen mehrere in Paula Jardines ausgezeichneter fünfteiliger Serie für TCW, Anatomy of the sinister Covid project, genannt werden. Ganz oben auf der Liste stehen das „ermöglichende“ Weltwirtschaftsforum und seine zahlreichen politischen Gefolgsleute, darunter Justin Trudeau und Jacinda Ardern.

Aber das beantwortet nicht die Frage, warum sie sich auf die Entstehung des Virus konzentrieren. Meiner Meinung nach tun sie alles, um sicherzustellen, dass Sie dieses Ereignis genau so sehen, wie sie es wollen. Nämlich, dass es ein neuartiges Virus gab.

