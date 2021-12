Dr. Mike Yeadon: Ich versichere Ihnen, die Industrie weiß, dass die Impfstoffe nicht funktionieren

Es sieht so aus, als hätten die Covid19-Impfstoffe keine positive Wirkung. Denn ich versichere Ihnen, dass die Industrie weiß, dass sie nicht funktionieren. Die Aufsichtsbehörden wissen es. Führende Persönlichkeiten in jeder Regierungsverwaltung wissen es. Alles, was sie tun, ist, Sie als geimpft zu kennzeichnen. Sie haben Anspruch auf einen digitalen Ausweis, prima! (Das ist nicht gut, man wird rund um die Uhr und bei jeder Transaktion verfolgt).

Für diejenigen, die ihr Hirn eingeschaltet haben, hat sich die Geschichte nie zusammengefügt.

Ich bin ein wenig überrascht, dass ich überhaupt keinen Nutzen sehe. Wie schwer ist es, eine gewisse Effektivität einzubauen? Da haben Sie es. Sollten Sie jemals in Versuchung geraten, denken Sie daran, dass diejenigen, die darauf bestehen, dass Sie geimpft werden, WISSEN, dass die Impfungen nicht wirken UND giftig sind.

Also…..warum sind sie so erpicht darauf, die Nadel in Ihren Arm und den Ihrer Kinder zu stecken?

Es ist eindeutig nicht für Ihre Gesundheit.

All diese Beamten, die dumme Vorschriften durchsetzen, die für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Gesundheit überhaupt keine Rolle spielen?

Sie sind das heutige Pendant zu den deutschen Nazis. Ein sehr großer Teil der Bevölkerung hat sich schließlich entschieden, der Partei beizutreten. Zum Teil, weil sie sonst von allen möglichen Dingen ausgeschlossen wurden (kommt Ihnen das bekannt vor?).

Eine der bemerkenswertesten Beobachtungen über gewöhnliche Menschen in außergewöhnlichen Zeiten ist, wie bereitwillig sich die große Mehrheit der Menschen an die neuen Regeln anpasst.

Wie in Deutschland geht es auch hier um Diskriminierung, um die Einteilung der Menschen in gute und schlechte Kategorien. Diese bereitwillige Anpassung an das Leben in einer Welt voller grauenhafter Ungerechtigkeit ist beunruhigend. Aber es ist die Abwesenheit von Reaktionen auf wirklich schreckliche Dinge, wie z.B. Menschen, die weggezerrt werden, deren Schuhspitzen vom Kopfsteinpflaster abprallen, und das alles „Für Ihre Sicherheit“, die zu dem Ausdruck „Die Banalität des Bösen“ führte.

Wir können und sollten uns wehren.

Lehnen Sie Impfpässe auf den ersten Blick ab. Sie sind nicht neutral. Sobald sie in einem Land eingeführt sind, kann ihre Verwendung leicht ausgeweitet werden….

Jeden Tag bei jeder Gelegenheit die Saat des Zweifels ausstreuen und rhetorisch fragen: „Wie seltsam die Dinge doch sind, finden Sie nicht auch? Ich glaube nicht mehr, was uns erzählt wird, und Sie?“

Zum Schluss. Welchen beschissenen Grund man Ihnen auch immer gibt, NIEMAND hat Vorrang vor Ihrem recht auf körperliche Autonomie. Unsere Regierung hat uns verschiedene Menschenrechtskonventionen auferlegt. Sie alle beinhalten „körperliche Autonomie“. Es ist DAS zentrale Merkmal der westlichen liberalen Demokratie, der Vorrang des Individuums, seinen rechtmäßigen Geschäften ungehindert durch den Staat nachzugehen. Bestehen Sie darauf, auch bei Ihren Mitmenschen. Suchen Sie sich Verbündete. Selbst unter denen, die geimpft wurden, werden einige wissen, dass es falsch ist, zu diskriminieren.

Quelle: uncutnews.ch

