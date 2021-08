In Deutschland sterben etwa 300.000 Menschen pro Jahr an Operationen, Medikamenten oder Klinik-Infektionen und das bei etwa 900.000 Todesfällen insgesamt. Das heißt: jeder Dritte stirbt eigentlich an einem Tod an der Medizin. Wenn jemand den Arzt nicht aufsucht, hat er schon mal dieses Drittel an Risiken weg“, sagt der ehemalige Chefarzt Dr. med. Gerd Reuther.

