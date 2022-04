Dr. Klaus Retzlaff: „Niemand weiß wann die Spike-Proteine aufhören zu schaden“

Der Physiker Dr. Klaus Retzlaff gehört einer internationalen Forschergruppe an, die feststellte, dass gerade jene Chargen der mRNA-Impfstoffe die meisten Nebenwirkungen hervorrufen, die die vermeintlich höchste Qualität aufweisen. Es seien also nicht nur Verunreinigungen für die Nebenwirkungen verantwortlich. Das toxische Spike-Protein werde nicht, wie ursprünglich angenommen, nur stunden- oder tage-, sondern monatelang vom Körper produziert. Ein Ende dieses Prozesses sei bisher so wenig absehbar wie die langfristigen Folgen der experimetellen Gentherapie.

