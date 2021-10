Dr. Gottfried Curio: Rasanter Anstieg der Asylzahlen

Die Asylzahlen an der Grenze zu #Polen steigen rasant an – doch die #Medien berichten nicht. Oder nur dann, wenn ihrer Meinung nach zu hart mit denen umgegangen wird, die illegal über Polen in die EU einreisen. Gottfried Curio zeigt die Folgen dieser Politik auf – und nennt erschreckende Fakten.

5 13 Bewertungen Artikel Bewertung