Dr. Geert Vanden Bossche: „Lassen Sie sich auf keinen Fall die Spritze geben“

Dr. Geert Vanden Bossche ist ein Veterinärmediziner und ein belgischer Virus Experte, spezialisiert auf Biologie und Molekularbiologie, hat einen Doktortitel in Virologie und arbeitete in der Industrie und Forschung für Blutentwicklung, wechselte später zur Bill und Melinda Gates Foundation, wo er an der Entwicklung neuartiger Impfstoffe tätig gewesen ist, des Weiteren hat er auch für die globale Impfallianz GAVI gearbeitet und berät heute BionTech Unternehmen.

Dr. Geert Vanden Bossche sendete ein Grußwort an die Teilnehmer der Großdemonstration am 20.11.2021 in Wien. Im Video spricht er über die angeborene Immunität, die Ungeimpften und die Geimpften. Die Impfung wird das angeborene Immunsystem weiter unterdrücken. Die Wissenschaft zeigt ganz klar, dass es die angeborene Immunität und nicht die Impf-Immunität ist, die schützt.

