Dr. Bodo Schiffmann: Abendschau speziell für Journalisten

Dieses Video richtet sich an alle Journalisten, ich möchte sie zum nachdenken bringen und möchte ihn klarmachen dass alles was sie schreiben mit ihrem Namen in die Geschichtsbücher eingehen wird. Sie müssen sich klar sein dass ihre Kinder und Enkel sie später einmal fragen werden warum sie das oder jenes geschrieben haben. Sie sollten sich überlegen, dass Menschen wie Professor Bhakdi oder Doktor Wodarg oder ich, kein Interesse daran haben berühmt zu werden, sondern wir wollen verhindern, dass unsere Kinder und Enkel in eine Welt groß werden in der es keine Freiheit mehr gibt und Grundrechte mit Füßen getreten werden. Bitte überlegen Sie sich bei jedem Wort das ich schreiben, dass sie Menschen damit beeinflussen. Sie bestimmen als schreiben da und journalistische Zunft, Darüber in welche Richtung sich nicht nur unser Land sondern möglicherweise die gesamte Welt verändert. Sie haben es in der Hand es zu ändern. Bitte schauen Sie in den Spiegel und überlegen Sie sich welche Folgen Starts konform Berichte für die Zukunft ihrer Kinder und Enkel haben werden.