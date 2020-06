Dr. Bernd Baumann: Seehofer hat sein Amt missbraucht!

Innenminister Seehofer hat sein Amt mißbraucht und die Verfassung gebrochen – das steht jetzt offiziell fest.

Er nutzte sein Ministerium, um die AfD als “staatszersetzend” zu verunglimpfen, weil ich in einer Bundestagsrede den Bundespräsidenten kritisiert hatte.

Dieser hatte nach dem Mord eines Deutschen durch einen Flüchtling in Chemnitz zu einem offen deutsch-, Frauen und christenfeindlichen Konzert persönlich eingeladen.

Bei dem Konzert sangen Bands wie gerne sie…

– Frauen brutal vergewaltigen

– Messerklingen in Journalistenfressen rammen

– an brennenden Deutschlandfahnen wärmen

– Bibeln verbrennen

– schwangere Frauen in den Bauch treten und sich dann an der Fehlgeburt vergehen.

Es ist schockierend:

Weil ich bezweifelte, dass diese Gewaltfantasien mit der Würde des höchsten Staatsamtes vereinbar sind, war Herr Seehofer bereit, die Verfassung zu brechen und gerade UNS als staatszersetzend zu bezeichnen.

Herr Seehofer, treten Sie zurück!