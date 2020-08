Dortmund – Kriminalhauptkommissar: „Stellt euch gegen die Regierung“

Ein Kriminalhauptkommissar sprach in Dortmund am 09.08.2020 auf der Grundrechte Demo für Freiheit.

Über Politik

Das RKI

Das wir mehrere 100000 Menschen waren

Und das wir auch die friedlichste Demonstartion waren

Das die Auflösung der Berliner Demo nicht aufgrund der Polizei war sondern auf Befehl der Regierung

Das in Deutschland Recht zu Unrecht wird

Über alle alle Einschränkungen des Grundgesetzes also eurer Grundrechte und das sie Falsch sind

Was die Regierung macht ist Verfassungswidrig

Wer einmal lügt den glaubt man nicht.

Und der Polizist ruft auch alle Polizisten zum Reformation auf

Den eines Tages werdet ihr dafür bestraft für das was ihr im Namen der Regierung ausgeführt sagt er