Doppelmoral und Fehlschlüsse – Die zehn größten Lebenslügen der Grünen

Die zehn größten grünen Lebenslügen vorstellen? Keine dankbare Aufgabe. Irgendwelche vergisst ein Autor immer: Sei es, weil er die Doppelmoral nicht eigens erwähnt, da die sich als Grundton durch alle anderen Lebenslügen zieht. Oder sei es, weil er sich gegen das grüne Verhältnis zur Presse als eigenen Punkt entscheidet, die solange von Pressefreiheit schwärmen, bis die einer nutzt und eine ungrüne Position vertritt, was bei aller Liebe zur Freiheit verboten gehört. Aber es ist eine Top Ten und da finden nur die größten Lebenslügen einen Platz. Wie den:

10. Energiepolitik. Von keinem Thema haben die Grünen so profitiert wie von der Atomenergie. Der erste und einzige grüne Ministerpräsident kam ins Amt, weil die Wahl zwei Wochen nach dem Unfall in Fukushima stattfand. Seitdem rollt der grüne Medienzug und fordert erfolgreich das Aus von Atom- und Kohlekraft – gleich mit. Selbst die CSU hat vergessen, wie man Grundsicherung buchstabiert. Die gründeutsche Energiepolitik sei so vorbildlich – hieß es -, dass die Welt folgen werde. Wann das sein wird, ist offen. Vermutlich wird es nicht vor dem Blackout in Deutschland passieren.

