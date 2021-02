Nach einer langen Pause hat sich der ehemalige US-Präsident Donald Trump wieder in den Medien zu Wort gemeldet. Am 17. Februar gab er ein Interview und äußerte sich darin über seinen Nachfolger und seine Zukunftspläne. Und so wie wir es in der Vergangenheit von Trump bereits kennen, das alles, natürlich in einem etwas „raueren“ Ton.

