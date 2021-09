Doch nur ein Blender!? Sebastian Kurz sucht aktiv die Nähe zu Schwab

Klaus Schwabs Agenda einer „schönen neue Welt“ will wohl auch Bundeskanzler Kurz durchsetzen. Entweder ganz oder zumindest in Teilen davon. Höchste Zeit also, diese näher unter die Lupe zu nehmen, verheißt sie für den normalen Bürger doch nichts Gutes.

Wie sehr sich Kurz eigentlich Schwab und Konsorten anbiedert, belegt ein Tweet vom 15. August 2015, in dem es heißt: „Gespräch mit Präsident Schwab (gemeint ist der Präsident des WEF/d. Autor) und Philipp Roesler bei WEF in der Schweiz über mögliche Kooperation.“ Zur Erklärung: Der ehemalige deutsche Bundesgesundheitsminister Rösler (FDP) war zu jener Zeit (von 2014 bis 2017) Geschäftsführer und Vorstandsmitglied des WEF.

Sebastian Kurz suchte also schon vor sechs Jahren aktiv die Nähe des Multimillionärs, Transhumanisten und WEF-Chefs Klaus Martin Schwab, der mit seiner „Vierten industriellen Revolution“ und dem „Großen Umbruch“ – den „Great Reset“ – einer postdemokratischen Gesellschaft ohne Privateigentum huldigt.

