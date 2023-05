Diversity-Register in Unternehmen: Ataman will Abstammung von Angestellten erfassen

Ferda Ataman, Antidiskriminierungsbeauftragte der Bundesregierung, hat am Dienstag in einem Interview mit dem Handelsblatt deutschen Unternehmen geraten, eine „Bestandsaufnahme“ zur Vielfältigkeit ihrer Belegschaft durchzuführen. Diversität würde laut Ataman noch viel zu oft mit Frauenförderung gleichgesetzt werden – es sei aber notwendig, auch „Menschen mit unterschiedlicher sexueller Identität, Religion oder Herkunft“ in den Blick zu nehmen.

Ihre Forderung begründet Ataman mit einer neuen EU-Verordnung für Unternehmen, die im Januar diesen Jahres in Kraft getreten ist. Die sogenannte „Nachhaltigkeitsdirektive“ verpflichtet große Unternehmen, Berichte über ihr unternehmensinternen Richtlinien zu Umweltschutz, sozialer Verantwortung, Menschenrechten, Korruptionsbekämpfung und Vielfalt in ihren Vorständen zu veröffentlichen.

Guckt man sich an, welche Kategorien die EU als Teil dieser Vielfaltsanalyse versteht, fällt interessanterweise auf, dass dort explizit nur Alter, Geschlecht, Bildungs- und Berufshintergrund genannt werden.

