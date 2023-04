Diskriminierungsverbot: Männer-Alarm in der Frauensauna

Die Ausgestaltung des umstrittenen Selbstbestimmungsgesetzes liegt in den letzten Zügen, Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) und ihr Kabinettskollege Marco Buschmann (FDP) feilschen noch um die letzten Kommas und Ausrufezeichen. Zu den offensichtlichen Schwachstellen dieses Gesetzes gehört die Tatsache, dass künftig auch Männer, die sich als Frau definieren, Zutritt zu Räumen und Zonen gewährt werden soll, in denen aus eigentlich nachvollziehbaren Gründen zwischen Männlein und Weiblein getrennt wird.

Als Beispiele werden in diesem Zusammenhang häufig Frauenparkplätze in Tiefgaragen, Duschen und Umkleiden genannt – oder Saunen. So auch vom Bundesjustizminister, der zuletzt mehrfach erklärt hat, dass es Saunabetreibern auch künftig freistehe, sogenannten „Transfrauen“ den Zugang zu reinen Frauensaunen zu verwehren, etwa durch ein entsprechendes Hausrecht.

