Digitaler Chronist: Im Gespräch mit Michaela, Initiatorin des Hilfskonvois für die Ukraine

Michaela hatte ein Video gepostet, in dem sie von dem „Konvoi der Hoffnung“ erzählt, bei dem sie und 4 Mitstreiter mit 3 Fahrzeugen mit Hilfsgütern an die polnisch-ukrainische Grenze fuhr, um ukrainischen Flüchtlingen zu versorgen. Leider war die Reise weitgehend umsonst. Darüber spricht sie mit Thomas und darüber hinaus über ihre Erfahrungen in ihrer Tätigkeit als Inhaberin einer Pflegeeinrichtung mit der Impfung.

Politikstube: Ein sehr informatives Gespräch über das, was sich vor Ort kurz vor der polnischen Grenze abgespielt hat.

Michaela ist ungeimpft und ist eine der Vorreiterinen, um die Pflegekräfte auf die Straße zu bringen.

Wer sich das Gespräch anhört, sollte erkennen, was für ein feiner Mensch Michaela ist, sie sammelt Spenden für krebskranke Kinder und sie kümmert sich um Hilfsbedürfte/Obdachlose/arme alte Menschen.

