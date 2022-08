„Digital Smuggling“ – So bewerben die Schlepper ihr tödliches Geschäft

„Digital Smuggling“ – so heißt der neue Trend bei brutalen Menschenhändlern. Im Netz werden Migranten auf Seiten wie Facebook gelockt, versprochen wird die Einreise ins Land. Neben „Angeboten“ und Informationen wird auch der Rechtsstaat mit Videos verhöhnt.

Es gibt immer mehr Seiten im Netz, auf denen Banden völlig ungeniert Illegale anlocken. Die „Krone“ fand eine dieser Werbeseiten für das tödliche Milliardengeschäft. In dem professionell gestalteten Facebook-Auftritt in arabischer Schrift werden potenzielle „Kunden“ für die Flucht in den goldenen Westen angesprochen.

Politikstube: Und nach der Ankunft, ob in Österreich oder in Deutschland, werden dann wieder Märchen aus 1001 Nacht erzählt und ein „Schutzstatus“ als Belohnung für die illegale Einreise gewährt.

