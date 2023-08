Digital Services Act: EU zensiert fortan große soziale Netzwerke

Die Freiheitsrechte in der Europäischen Union werden weiter eingeschränkt. So verschärft Brüssel die Zensur. Ende dieses Monats, genauer gesagt am 25. August, tritt der Digital Services Act – kurz DSA – in Kraft, dem sich große soziale Netzwerke unterwerfen müssen. Danach werden diese Portale dazu verpflichtet, vermeintliche Desinformation sowie illegale Inhalte zu beseitigen.

Um was der Gigant unter den Online-Plattformen, Google, von Meinungsfreiheit hält, ist deutlich aus der Ankündigung erkennbar, in Zukunft alle freien und unabhängigen Medien aus seinen Suchergebnissen zu entfernen. Weiterlesen auf AUF1.info

