Dieses Buch triggert die Gutmenschen: Psychologin demontiert Pathologie der Woken

Sie wollen die Realität nach eigenem Gutdünken umschreiben: Für „Woke“ ist selbst die Gleichung 1+1=2 rassistisch und somit falsch. Mit „Woke – Psychologie eines Kulturkampfs“ hat die Psychologin Esther Bockwyt nun ein Buch veröffentlicht, in dem die Mechanismen und Pathologien des militanten Wokismus ergründet werden. Bei den „Patienten“ kommt das natürlich schlecht an.

Die Beschreibung von „Woke – Psychologie eines Kulturkampfs“ lautet wie folgt:

Was als linke Identitätspolitik einst progressiv gedacht war, hat längst die Schwelle zu einer militanten Ideologie überschritten, analysiert die Psychologin Esther Bockwyt. Auf Basis einer pauschalen Einteilung von Menschen in Opfergruppen und Privilegierte wird abgeleitet, wer was wann sagen oder tun darf.

