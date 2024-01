Diese Sportler waren 48, 46, 43, 29, 25 und nur 16: Der Herztod greift um sich

Während hauptsächlich in westlichen Nationen ein Sportler nach dem anderen am plötzlichen Herztod verstirbt, ist die niederträchtige Systempresse bemüht, dies als “normal” zu deklarieren. In jüngster Zeit starben Anthony Gobert (48), Dejan Milojevic (46), Kay Bernstein (43) “an einem natürlichen Tod”, Shawn Barber (29), Agyemang Diawusie (25) am “plötzlichen Herztod” und Mia Sophie Lietke (16) “aus unbekannter Ursache”. Und nebenbei fiel auch noch Tennis-Reporter Mike Dickson mit 59 Jahren am Rande des Grand-Slam-Turniers tot um. Es sind nur wenige Namen unter vielen Opfern – eine ernsthafte Suche nach den Hintergründen bleibt aus. Weiterlesen auf Report24.news

