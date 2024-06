Diese Agentur kauft mit Steuermillionen gute Presse für die Bundesregierung

Die Bundesregierung hat im vergangenen Jahr rund 85 Millionen Euro über die Schaltung von Werbung an Medien und Influencer verteilt. Das musste die Bundesregierung am 8. Mai auf Druck einer AfD-Anfrage offenlegen. Bei der Summe handelt es sich um die reinen Werbekosten ohne Produktionskosten. Auch die Honorare für die „Mediaplus Germany GmbH & Co. KG“, die den Großteil der Werbeanzeigen für die Bundesregierung geschaltet hat, sind in der 100-Seiten-Antwort nicht enthalten. Weiterlesen auf freilich-magazin.com

