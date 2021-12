An der Demo in Aschaffenburg am 11.12.2021 nahm auch eine Krankenschwester, die auf der Intensivstation im Klinikum Aschaffenburg arbeitet, teil und kommt zwischendurch im Videobeitrag zu Wort.

Das Video sollte man sich bis zu Ende anhören, insbesondere wegen der Aussagen der Krankenschwester.

4.6 7 Bewertungen Artikel Bewertung