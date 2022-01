Die Zweifel wachsen unüberhörbar – KLARTEXT [POLITIK SPEZIAL]

Die Zweifel an der Durchsetzbar- und -führbarkeit des aktuell umstrittensten politischen Projekts in Deutschland wachsen. Von der FDP über die Union bis hin zu großen Zeitungen und bekannten Kommentatoren schlagen sich zunehmend Bedenken in den Schlagzeilen nieder. Sogar Markus Söder beginnt, sich von dem spalterischen Vorhaben abzusetzen. Der Widerstand gegen eine allgemeine Impfpflicht hat sich in den vergangenen Wochen unüberhörbar und unübersehbar auf den vielen Spaziergängen bemerkbar gemacht. Die politische Kaste hat das Signal verstanden, zumindest hat sie es zur Kenntnis genommen und scheut eine große Auseinandersetzung.

Politikstube: Die Impfpflicht wackelt und die Bedenken nehmen zu? Das dürfte eher Taktik sein, Politik und Medien schalten zur Beruhigung nur einen Gang zurück, damit soll u.a. bezweckt werden, dass die Spaziergänge/Proteste an Zulauf verlieren und letztlich eine Ende finden, danach geht es mit dem Turbogang in Richtung allgemeine Impfpflicht. Weder den Politikern noch den Leitmedien darf man vertrauen, die halten sich an den Plan, der im Hintergrund läuft.

