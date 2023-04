Die Zerstörung Deutschlands geht gnadenlos weiter | Dr. Hans-Georg Maaßen im Interview

In diesem Interview spricht Helmut Reinhardt mit Dr. Hans-Georg Maaßen u.a. über die geheimnisvolle Biographie Angela Merkels, deren Lebenslauf so unbekannt ist, wie bei kaum einem westlichen Politiker. Des Weiteren geht es um die fortschreitende Deindustrialisierung Deutschlands, den Umbau der Gesellschaft, die Tyrannei der Grünen und die absurden Forderungen der CO2-Klima-Sekte. Was kann jeder Einzelne tun und wie sollte man handeln, um der Zerstörung Deutschlands Einhalt zu gebieten?

0 0 Bewertungen Artikel Bewertung