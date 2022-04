„Die verloren die Kontrolle über die Ukraine“ [POLITIK SPEZIAL]

Markus Gärtner: Diese Rede muss man gesehen/gehört haben. Gehalten von dem Stratfor-Gründer, Geopolitik-Experten und Ausbilder von US-Kommandeuren, George Friedman im Mai 2014 in Belgrad. Friedman spricht über das Ende der Ära des Kalten Krieges und was danach kam, der neue Kalte Krieg, der – so sagte er es vor 8 Jahren vorher – am Schwarzen Meer geführt werde. Dabei machte der Mann 3 Kernaussagen, die man kennen muss, um den Krieg in der Ukraine besser einordnen zu können. Alle drei werden in diesem Video dokumentiert und kommentiert.

