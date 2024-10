Die Verantwortlichen für das Migrationsdesaster spielen die Problemlöser

“Einfache Lösungen für komplexe Probleme”: Meistens höre ich diesen Satz in deutschen Polit-Talkshows und immer dann, wenn es darum geht, den sogenannten “Populisten” jedwede Kompetenz in Sachen Problemlösung abzusprechen. Meistens posaunen das auch noch Medienvertreter oder Politdarsteller heraus, bei denen die Schlichtheit ihres Gemüts selbst dem abgeneigtesten Betrachter geradezu ins Auge springen muss. “Die” (gemeint sind AfD, BSW und Oppositionelle) “kritisieren immer nur, nörgeln rum, tragen aber nix zur Lösung bei”, so tönt es dann gleichermaßen herablassend wie stupide. Weiterlesen auf Ansage.org

5 4 Bewertungen Artikel Bewertung