Die Traktoren-Lawine rollt: Bauern aus vielen Nachbarländern bei den Demos!

Es ist ein gigantischer Protest, der durch ganz Deutschland rollt: 5500 Traktoren (!) sind derzeit alleine am Weg in die Münchner Innenstadt. Mit dabei im ganzen Land sind auch Bauern aus Österreich. In vielen Orten geht gar nichts mehr!

In Mecklenburg-Vorpommern etwa blockierten Landwirte Auffahrten von Autobahnen. In Bayern meldete die Polizei vielerorts Verkehrsbehinderungen, etwa weil Straßen nur einspurig befahrbar waren oder Autobahnauffahrten blockiert wurden. Am Brandenburger Tor in Berlin sammelten sich in der Früh Protestteilnehmer mit Hunderten Traktoren und Lastwagen. Weiterlesen auf Exxpress.at

5 2 Bewertungen Artikel Bewertung