Die Todesraten „im Zusammenhang mit einer Impfung“ haben um den Faktor 91 zugenommen!

Deutschland erlebt derzeit massenmedial unberichtet eine unglaubliche Explosion der Toten „im zeitlichen Zusammenhang mit einer Impfung“ ggü. den zwei Jahrzehnten zuvor (in denen es noch keine Corona-Impfungen in Deutschland gab)!

2021 starben nach offiziellen Zahlen des Paul-Ehrlich-Instituts pro Monat über 91x so viele Menschen in einem solchen Impf-Zusammenhang wie in den 21 Jahren zuvor – davon natürlich die allermeisten in Zusammenhang mit einer CORONA-Impfung.

Damit Sie das nicht mühsam selbst in der PEI-Datenbank primärrecherchieren müssen: Hier die PRIMÄR-Direktlinks zu den einschlägigen Infos des Paul-Ehrlich-Instituts: …

[weiterlesen hier:]

4.9 9 Bewertungen Artikel Bewertung