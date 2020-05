Die spinnen die Ösis: Coronavirus-Test für 190 € in Wien – um nicht in Quarantäne zu müssen

Am Flughafen in Wien kann sich jetzt jeder auf das Coronavirus testen lassen – zum Preis von 190 Euro. Das Labor am Flughafen Schwechat steht nicht nur Flugreisenden, sondern allen offen. Es handelt sich um einen sogenannten PCR-Test, der festgestellt, ob eine Person aktuell mit SARS-CoV-2 infiziert ist.

Wer aus dem Ausland nach Österreich kommt, braucht zur Zeit einen nicht mehr als 4 Tage alten PCR-Test, um nicht in zwei Wochen in Quarantäne zu müssen.