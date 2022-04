Die Situation spitzt sich zu! Lösung LNG?

In der dritten Folge „Energie-Dialog“ erklärt der Energie-Experte Frank Hennig, worauf sich die deutschen Bürgerinnen und Bürger in dem nächsten Winter einstellen können, wenn sich die deutsche Politik tatsächlich dazu entscheiden sollte, jegliche Importe aus Russland abzulehnen. Als mögliche Lösungsansätze wird häufig Flüssiggas, auch LNG genannt, diskutiert. Ob LNG tatsächlich eine Lösung darstellen kann sowohl kurz- als auch langfristig? All das und mehr in der dritten Folge des Energie-Dialogs!

