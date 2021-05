Die sind krank im Kopf! Wahlprogramm-Titel: Grüne-Basis will „Deutschland“ streichen

Die Grünen mit dem Kobold stehen bereits in den Startlöchern, um in die nächste Bundesregierung und ins Kanzleramt zu gelangen. In den Umfragen der Meinungsmacheinstitute und in den Hurra-Berichten der Systemmedien sind die Roten mit grünem Anstrich bereits auf Regierungskurs. Eine Regierung oder eine Regierungsbeteiligung aus Besserwisser, Bevormunder, Ökofaschisten, Migrationsfanatiker wäre nicht nur der pure Alptraum, auch der letzte Sargnagel Deutschlands, es sei denn, es kommt doch noch zu einer faustdicken Überraschung und die Wähler erkennen die gefährliche Ideologie der Grünen.

Von Robert Habeck kennt man die Aussagen: „Vaterlandsliebe fand ich stets zum Kotzen. Ich wusste mit Deutschland noch nie etwas anzufangen und weiß es bis heute nicht.“ Nun offenbart sich auch die Grünen-Basis und will „Deutschland“ aus dem Titel des Wahlprogrammentwurfes entfernen. Nun sollte den Wählern endlich ein Licht aufgehen, was für ein gestörtes Verhältnis die Grünen zu Deutschland haben und was das primäre Ziel ist, Deutschland abzuschaffen.

Welt.de:

Der aktuelle Programmentwurf steht unter dem Titel: „Deutschland. Alles ist drin.“ Ein Titel, mit dem sich offenbar nicht jedes Parteimitglied anfreunden kann. Mehr als 300 Parteimitglieder, darunter auch Kandidaten für den Bundestag, haben deswegen einen Änderungsantrag gestellt. Sie schlagen vor, das Wort „Deutschland“ aus dem Titel des 136 Seiten umfassenden Programmentwurfs herauszustreichen.

Das Wort „Deutschland“ könne „sehr negativ assoziiert werden“, begründen die Antragsteller ihren Änderungswunsch. Sie sehen zudem Parallelen zu „Deutschland über alles“ oder – in Anlehnung an den „America first“-Wahlspruch des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump – eine mögliche Verbindung zu „Deutschland first“. „,Deutschland‘ assoziiert eher eine nationalistische Politik. Und das steht ganz im Gegensatz zu unserer multinationalen Ausrichtunge und unserem Bekenntnis zu Europa“, heißt es weiter. Zudem sei der Titel „nichtssagend“ und weise Parallelen zum Wahlprogramm der AfD auf, die den Titel „Deutschland. Aber normal.“ gewählt hat. Mehr auf Welt.de (Artikel im Archiv)

