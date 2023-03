Carsten: Putin soll verhaftet werden und vor den Internationalen Strafgerichtshof. OK, dann aber auch Reagan, Clinton, Bush Sen., Bush Jun., Obama, Biden, Sarkozy, Blair, etc. Wenn wir über Gerechtigkeit reden, dann bitte über Gerechtigkeit! Kleine Anm.: Die USA, Russland, China und z.B. Israel haben den Internationalen Strafgerichtshof gar nicht anerkannt, so what.

5 5 Bewertungen Artikel Bewertung