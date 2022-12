Am gestrigen Donnerstag, den 15.12.2022 sprach Helmut Reinhardt in diesem ersten Teil des Interviews mit der Vorsitzenden der AfD Frau Dr. Alice Weidel. In diesem Interview werden die drängenden Themen der Zeit angesprochen und es fallen deutliche Worte zur Qualität der derzeitigen Regierungsarbeit. Wie gewohnt spricht Frau Dr. Weidel Klartext, ohne ein Blatt vor dem Mund zu nehmen.

4.9 11 Bewertungen Artikel Bewertung