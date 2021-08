Die Raute im Machtrausch: Merkel will 3G-Regel in Zügen!

Nur einen Tag nach der Abstimmung im Bundestag für die Verlängerung der „epidemischen Lage“ folgt der nächste Paukenschlag zur Drangsalierung der Bürger: Angela Merkel will die sogenannte 3G-Regel auch in allen Zügen durchsetzen. Wenn sie sich mal so für den Grenzschutz einsetzen würde.

Neben den Geimpften, dürfen erst einmal auch noch die Genesenen und Getesten die Bahn benutzen, für die Ungeimpften heißt es: „Du kommst hier nicht rein“. Nach der 3G-Regel dürfte die 2G-Regel folgen und danach die 1G-Regel, und das könnte nach der BTW geplant sein.

[…] BILD erfuhr: Kanzlerin Angela Merkel (67, CDU) will die sogenannte 3G-Regel auch in allen Zügen durchsetzen. Demnach sollen künftig nur noch geimpfte, genesene oder getestete Personen mit der Bahn fahren dürfen.

Das Kanzleramt hat Verkehrsminister Andreas Scheuer (46, CSU) beauftragt, die Einführung von 3G zu prüfen. Betroffen sein könnten nicht nur Millionen Passagiere der Bahn: Auch Inlandsflüge sollen unter die 3G-Regelung fallen.

Jetzt soll Scheuer prüfen, ob künftig nur noch Geimpfte, Genesene oder Getestete in Zügen und Flugzeugen reisen dürfen! […]

