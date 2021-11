Die polnische Grenze wird Christian Lindners Waterloo

Jetzt wird es richtig eng für Christian Lindner: Aller Wahrscheinlichkeit nach wird sich sein Trauma von 2017 wiederholen. Damals, als er die Jamaika-Verhandlungen aufkündigte und damit auf den so von ihm ersehnten Bundesministerposten verzichten musste.

Aber der Parteichef der Liberalen hatte vor vier Jahren ein dickes, fettes Trostpflaster in der Tasche: Der uneingeschränkt auf die Person Lindner ausgerichtete Wahlkampf brachte die FDP nach einer Ehrenrunde auf der Ersatzbank wieder zurück in den Bundestag und das auch noch zweistellig.

Christian Lindner bemüht sich gerade via Twitter in etlichen Tweets verzweifelt, diese Mogelpackung eines Endes der pandemischen Notlage als Erfolg zu verkaufen, indem er die durchsichtige Verschiebung der Einschränkungen via Verschärfung des Infektionsschutzgesetzes in Weihnachtsknisterfolie verpackt – aber die ist zu durchsichtig.

Aber das alles nutzt Christian Lindner leider nichts. Denn an der weißrussisch-polnischen Grenze wird gerade überdeutlich, wofür oder wogegen sich Lindner positionieren muss.

