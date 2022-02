Die Ösis sind nicht besser: Wiens Bürgermeister schickt FFP2-Masken nach Kiew

Die deutsche Bundesregierung schickt 5000 Stahlhelme, die Stadt Wien FFP2-Masken an die Ukraine: “Die Stadt Wien steht für Zusammenhalt und Miteinander. Und gerade in der jetzigen Situation ist es wichtig, dass wir Solidarität beweisen”, erklärte Wiens Bürgermeister Michael Ludwig am Donnerstag. Um diese Worte mit Taten zu untermauern, schickte die Stadt Wien drei LKW-Züge mit medizinischen Hilfsgütern auf den Weg nach Kiew und Odessa – es sind hauptsächlich FFP2-Masken, die das Risiko einer Corona-Infektion verringern sollen.

Zu der Hilfsaktion stellen sich jetzt einige Fragen: Erstens, ob die Lkw überhaupt in die Ukraine durchkommen. Zweitens, ob es die Lieferungen bis nach Kiew schaffen, in dessen Vororten bereits russische Truppen vorrücken. Drittens, wie die Verteilung der Hilfsgüter unter Raketen- und Mörser-Beschuss abgewickelt werden soll. Und schließlich viertens, wer diese mit dem Steuergeld der Wiener finanzierten FFP-Masken dann verwenden wird – immerhin könnte es durchaus passieren, dass in den nächsten zwei Tagen vielleicht schon russische Soldaten, die eben Richtung Westen vorstoßen, die Schutzmasken übernehmen. Die Gefahr, in einem Intensivbett zu landen, wird sich dann für russische Soldaten dank der Wiener Hilfsaktion deutlich verringern. Zumindest was Corona betrifft.

Quelle: exxpress.at (Artikel im Archiv)

Politikstube: Spätestens jetzt könnte klar werden, wie sich Deutschland und Österreich im Ernstfall verteidigen: die einen tragen einen Helm auf dem Kopf, die anderen einen Nasen-Mund-Lappen im Gesicht, beide Varianten zur Abwehr dürfte den Feind mächtig beeindrucken. Spaß beiseite, die Österreicher sind nicht besser, gemeinsame Kultur verbindet eben.

