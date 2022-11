Die Niederlande machen den Anfang – und will alle Transaktionen über 100 € überwachen

Die niederländische Finanzministerin Sigrid Kaag drängt auf die Einführung einer digitalen Zentralbankwährung (CBDC) in den Niederlanden und die Verabschiedung eines Gesetzes, das die Banken verpflichtet, alle Transaktionen über 100 € zu überwachen, berichtet GB News.

Die Europäische Zentralbank setzt sich ebenfalls für einen digitalen Euro ein. Kritiker warnen jedoch davor, dass CBDCs zur Verfolgung und Überwachung der Bürger verwendet werden können und somit möglicherweise einige bürgerliche Freiheiten verletzen.

Im Juli schrieb Kaag einen Brief an das Repräsentantenhaus über den digitalen Euro: „Die Einführung des digitalen Euro wird immer realer. Ich denke, es ist wichtig, dass wir in den Niederlanden mit unserer innovativen und offenen Wirtschaft aktiv an diesen Überlegungen teilnehmen.“

