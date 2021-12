Die neue Normalität: Fußballer mit Brustschmerzen und Atemprobleme

Letzte Woche mussten zwei Fußballspieler wegen Brustschmerzen und Atemprobleme vorzeitig vom Platz genommen werden.

Das obige Video zeigt den Verteidiger von Manchester United, Victor Lindelof, im Spiel gegen Norwich. Der Verteidiger sackte vor Unbehagen in sich zusammen und hielt sich die Hand auf die Brust. Nach ein paar Minuten verließ der 27-jährige das Spielfeld. Cheftrainer Ralf Rangnick: „Er hatte Probleme mit dem Atmen und Schmerzen in der Brust. Sie haben alle Tests gemacht und es scheint ihm gut zu gehen.“

Das nachfolgende Video zeigt Neapels Mittelfeldspieler Piotr Zielinski im Spiel gegen Empoli. Der 27-Jährige ging in der 19. Minute an die Seitenlinie und deutete auf seinen Hals und seine Brust. In einer Erklärung sagte Napoli: „Zielinski ging mit Atembeschwerden raus. Die Tests, denen er sich unterzogen hat, sind negativ ausgefallen.“

5 2 Bewertungen Artikel Bewertung