Die nächsten Klima-Chaoten: Attacken auf Autoreifen

Eine selbst ernannte Stadt-Guerilla namens „Berliner Bärin“ (natürlich gegendert!) lässt in Teilen Berlins die Luft aus den Reifen und hinterlässt Bekennerschreiben. Zitat: „SUV/Sportwagen/Bonzenkarren“ stehen für „soziale Ungleichheit, ein Leben im Überfluss und einen umweltschädlichen Lebensstil“, deshalb habe man die Luft abgelassen.

Besonders gefährlich: Die Chaoten drücken Bohnen oder Erbsen in die Ventile. Wer den Platten nicht bemerkt, kann die Kontrolle über den Wagen verlieren, sich und andere in Gefahr bringen!

Die Berliner Zeitung berichtet dazu: Inzwischen wird das Vorgehen mancher Klimaschützer immer radikaler. In Prenzlauer Berg und Mitte ließen in der Nacht zu Donnerstag bisher Unbekannte aus zahlreichen Autoreifen die Luft heraus. Gegen 0.50 Uhr bemerkte eine Anwohnerin, wie die Gruppe an 13 SUV-Fahrzeugen die Luft aus den Reifen ließen. Hinter die Scheibenwischer klemmten später Zettel mit dem Text „Vorsicht Bärin-Alarm: Platter Reifen, Verkehrswende jetzt! Stadt für alle! System Change not Climate Change! FCK SUV“. Der Staatsschutz übernahm die Ermittlungen.

