Die nächste Posse! Berlin: Bezirksamt zahlt Linksextremisten 7.756 Euro Miete pro Monat

Eine Posse jagt die nächste in der besten Hauptstadt im besten Deutschland aller Zeiten: Bezirksamt zahlt Linksextremisten 7.756 Euro Miete pro Monat! Gottlob hängt die rot-rot-grüne Stadt am Tropf des Länderfinanzausgleichs und kann sich solche Kapriolen leisten, nicht auszudenken, wenn dieser abgeschafft werden würde.

Aber wer wundert sich noch über die Zustände, ob Drogenhandel im Görlitzer Park, Asylzahlungen für Moldauer oder die Unfähigkeit Wahlen durchzuführen, wenn der Wahnsinn einen Namen hat, dann wohl Berlin.

[…] Die Besetzer des Jugendclubs „Potse“ wurden mit einer komfortablen Unterkunft im Flughafen Tempelhof belohnt. Ihre Gewaltbereitschaft zahlte sich aus, weil Politik zurückwich, meint Gunnar Schupelius.

Aggressives Auftreten lohnt sich, jedenfalls in Berlin. Denn hier weicht die Regierung vor der Gewalt der Straße zurück. Diese Erfahrung machten die Aktivisten vom Jugendclub „Potse e.V.“ in Schöneberg. Sie bekamen eine neue Unterkunft im Flughafen Tempelhof angeboten und zogen am 20. September dorthin um.

Die Miete in Höhe von genau 7756,20 Euro pro Monat übernimmt auf unbestimmte Zeit das Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg. […] Weiterlesen (Kolumne von Schupelius im Archiv)

5 2 Bewertungen Artikel Bewertung