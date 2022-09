„Die Migrationszahlen schießen durch die Decke“

ARVE Error: src mismatch

Die Zahl unerlaubter Einreisen über die tschechisch-deutsche Grenze ist auf einem Rekordhoch. Im August wurden demnach allein an der tschechischen Grenze zu Sachsen über 3000 unerlaubte Einreisen gezählt. Tendenz steigend! Die Flüchtlinge sind laut Regierungsbericht in der Mehrzahl Syrer, Afghanen und Iraker. Manuel Ostermann von der deutschen Polizeigewerkschaft (DPOLG) spricht bei BILD Live über die aktuelle Situation.

Politikstube: Das sind weder „Flüchtlinge“, Schutzsuchende noch Migranten, sondern illegale Einwanderer, die sich mit dem Zauberwort „Asyl“ den Zugang in die Sozialsysteme verschaffen, während die Bürger hierzulande nicht mehr wissen, wie sie die Gas-Strom-Rechnungen bezahlen können und über die Runden kommen.

Faeser hat sich nun zu Wort gemeldet, Welt.de berichtet heute: Der Bundesinnenministerin bereitet die deutlich steigende Zahl an Flüchtlingen, die über den Balkan nach Deutschland kommen, Sorge. Offenbar reisten viele der Migranten über die serbische Hauptstadt Belgrad ein, auch über den dortigen Flughafen, und machten sich dann auf den Weg nach Deutschland. Sie kündigte Gespräche mit Serbien darüber an, „warum die Migration auf einmal so zugenommen hat“.

Faeser zeigte Verständnis für die Appelle von Sachsens Innenminister Armin Schuster (SPD), der von stark steigenden Flüchtlingszahlen gesprochen hatte. „Das ist richtig, was Sachsen beobachtet“, sagte Faeser. „Wir beobachten das jetzt auch schon seit zwei Wochen und sind schon am Handeln, um dort die Bewegung auch umzulenken.“

