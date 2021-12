Die Jagd auf Impfunwillige: Linz sucht Mitarbeiter für Kontrolle zur Impfpflicht und Strafzahlung

Ab 1. Februar soll die Impfpflicht in Österreich gelten. Und zwar für alle, die älter als 14 Jahre sind. So die Regierung in der Vorwoche. Wer sich trotzdem nicht impfen lassen will, dem drohen empfindliche Strafen – nämlich bis zu 3.600 Euro.

In Linz sucht man schon jetzt Mitarbeiter, die sich darum kümmern sollen, dass die Impfunwilligen auch ihre Strafen zahlen müssen. Konkret geht es um folgende Aufgaben: Erstellung von Strafverfügungen, Bearbeitung von Einsprüchen, Veranlassung von Exekutionen (bei nicht erfolgter Zahlung der Verwaltungsstrafen). Bezahlt wird dafür übrigens ein Monatsgehalt von mindestens 2.774 Euro (14 Mal).

Wer Interesse hat, sollte Folgendes mitbringen: abgeschlossene Matura, Belastbarkeit, Bereitschaft zur Mehrdienstleistung (die Stadt geht offenbar davon aus, dass es viel zu tun gibt). Und: Gefordert werden auch ein gültiger 2G-Nachweis und ein einwandfreies Vorleben. Und: Man muss die österreichische Staatsbürgerschaft haben.

Quelle: heute.at (Artikel im Archiv)

Politikstube: Da werden sich bestimmt reichlich Interessenten melden, die dann in Denunzianten-Teams die Impffreien verfolgen und aufspüren.

5 2 Bewertungen Artikel Bewertung