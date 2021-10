„Die Hyperinflation ist da!“

Wo ist der mutige Journalismus in Deutschland abgeblieben? Warum wird in Schulen nicht ausführlich über die Finanzwirtschaft gelehrt? Wann kommt denn nun die Hyperinflation und sollte man jetzt Schulden machen? All diese spannenden Fragen wird uns unser heutiger Interviewgast Michael Mross beantworten und Ihnen einige Tipps mit auf den Weg geben, wie Sie als Profiteur aus der aktuellen Inflation herausgehen. Außerdem blicken wir in die nahe Zukunft und besprechen mit Michael Mross, wie sinnvoll ein Schuldenberg auf den Schultern sei und wie hart die Inflation ausarten kann. Seien Sie gespannt.

0 0 Bewertungen Artikel Bewertung