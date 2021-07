Die hässliche Fratze der Demokraten: Flucht vor Abstimmung über Wahlgesetz in Texas

Hals über Kopf sind am vergangenen Montag demokratische Abgeordnete aus dem US-Bundesstaat Texas in die Bundeshauptstadt Washington, D.C. „geflohen“. Der Hintergrund: Sie wollten damit eine Abstimmung über den von den Republikanern eingebrachten Gesetzentwurf zur Änderung des Wahlgesetzes in Texas verhindern. Die texanischen Demokraten wollen nun in Washington, D.C. ausharren, bis die vom texanischen Governeur Greg Abbott einberufene Sondersitzungsperiode Anfang August abläuft.

Der texanische Gouverneur Greg Abbott kündigte an, die geflohenen Demokraten zu verhaften, sobald sie nach Texas zurückkehrten, um sie zur Abstimmung über das Gesetz zu verpflichten. „Wenn Sie nicht zur Arbeit zurückkehren, riskieren Sie, ihren Job als Staatsvertreter zu verlieren, weil Sie nicht auftauchen“, erklärt Abbott. „Um Ihre zweite Frage zu beantworten: Ja, es gibt etwas, was der Gouverneur tun kann. Als erstes werde ich Ihnen sagen, was das Repräsentantenhaus tun kann. Der Sprecher kann einen Aufruf erlassen, diese Mitglieder verhaften zu lassen. Darüber hinaus kann und werde ich aber auch weiterhin eine Sondersitzung nach der anderen einberufen, und zwar bis zur Wahl im nächsten Jahr. Wenn diese Leute also dort abhängen wollen, wo sie auf dieser vom Steuerzahler bezahlten Reise abhängen, dann müssen sie sich darauf einstellen, dass sie das weit über ein Jahr lang tun werden. Sobald sie in den Staat Texas zurückkommen, werden sie verhaftet. Sie werden im Kapitol von Texas eingesperrt, bis sie ihre Arbeit erledigt haben.“

5 6 Bewertungen Artikel Bewertung