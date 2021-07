Die Grünen werden sturmreif geschossen

Liebe Zuschauer, die Grünen werden offensichtlich sturmreif geschossen. Es vergeht kaum ein Tag, an dem keine neue Granate einschlägt. Nach nicht gemeldeten Zahlungen, Corona-Bonus, gefälschter Lebenslauf und komische Angaben zum Studium bzw. Abschluss steht jetzt das Buch von #Baerbock im Feuer. Nach und nach kommen immer mehr Plagiats-Stellen zum Vorschein. Und ausgerechnet jetzt spenden gelangweilte Erben und Krypto-Millionäre bis zu einer Million an die Grünen. Auch, wenn die Quellen nicht so richtig grün sind, die Kohle wird gern genommen.

Euer Thomas

