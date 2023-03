Die Grünen sind die größte Bedrohung für die Umwelt

50 Jahre nach Unterzeichnung des Washingtoner Artenschutzabkommens (CITES) sind die Grünen selbst zur größten Gefahr für die Erhaltung von bedrohten Arten geworden. Sie pflastern das Land von Norden nach Süden zu mit Windkraftanlagen, die Abertausende von Vögeln und Insekten vernichten. Sie versiegeln Naturflächen, greifen in absurdem Geo-Engineering in die Wasserhaushalte ein und verursachen mit energiepolitischen Fehlsteuerungen selbst fürs Klima mehr Schaden als Nutzen.

In ihrem blinden LNG-Eifer, um wirklich jeden Preis Ersatz für russisches Erdgas zu beschaffen, bedrohen sie die idyllische Natur vor der Insel Rügen, akzeptieren die Chlorung das Wattenmeers und die Ausbaggerung bedrohter Biotope. In aller Eile und ohne jede Mitbestimmung der Anwohner peitschen sie in der Ostsee eine monströse Flüssiggasanlage durch. Die US-Energieexporteure frohlocken, während auf dem Meeresgrund eine kaputtgesprengte Doppel-Pipeline verrottet, die schneller, sauberer und vor allem zu einem Bruchteil der Kosten Deutschlands Gasversorgung sichern könnte.

Kommentar von Daniel Matissek weiterlesen auf AUF1.info

5 2 Bewertungen Artikel Bewertung