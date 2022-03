Die geheimen Profiteure der Ukraine-Krise!

Egal ob es eine gesundheitliche Krise oder sogar der Krieg ist – in jedem Horrorszenario gibt es einen oder mehrere Gewinner. So hat in der C-Krise der digital-finanzielle Komplex einen satten Gewinn eingestrichen und auch im aktuellen Ukraine-Konflikt gibt es einen ganz großen Profiteur im Hintergrund, auch wenn es auf den ersten Blick keine Gewinner des Krieges geben kann. Wir haben diesen Profiteur für Sie aufgedeckt und zeigen Ihnen, wie er mit der aktuellen Situation umgeht.

4 3 Bewertungen Artikel Bewertung