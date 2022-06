Die Gefahr, die von der Maske ausgeht, wird in den Lungen der Obduzierten sichtbar

Ein Team von Wissenschaftlern des Hull York Medical College untersuchte, welche Auswirkungen das Einatmen von Mikroplastik auf das menschliche Gewebe hat. Sie analysierten menschliches Lungengewebe von 13 Patienten, die sich einer Lungenoperation unterzogen hatten. Sie fanden bei 11 der 13 Patienten eine Verunreinigung mit Mikroplastik (39 Teile in 11 Lungengewebeproben).

Die Autoren fanden 12 Arten von Mikroplastik, die viele Verwendungszwecke haben und im Allgemeinen in Verpackungen, Flaschen, Kleidung, Seilen/Schnüren und einer Vielzahl von Herstellungsverfahren vorkommen.

In den unteren Teilen der Lunge wurde jedoch eine größere Vielfalt an Mikroplastik gefunden. Die wohl wichtigsten Arten von Mikroplastik waren Polypropylen (PP) und Polyethylenterephthalat (PET), die in Masken vorkommen, die während der Covid-19-Pandemie getragen wurden; PP ist wahrscheinlich der am häufigsten verwendete Kunststoff in diesen Masken.

