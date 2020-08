Laut Recherchen des investigativen Journalisten John Martin ist die Vergangenheit des Generaldirektors der WHO – Tedros Adhanom Ghebreyesus – höchst umstritten. Er wird etlicher Verbrechen bezichtigt. Somit stellt sich die Frage: Wie vertrauenswürdig ist dieser Mann an der Spitze der WHO, die sich der Gesundheit und dem Leben verpflichtet hat?

